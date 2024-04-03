Суд арестовал сотрудника Ростехнадзора после обвала шахты в Приамурье до 25 мая

Заместитель начальника отдела по надзору за опасными производственными объектами по Амурской области Дальневосточного управления Ростехнадзора под стражу до 25 мая по делу о халатности из-за которой произошел обвал шахты.
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