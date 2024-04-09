Собянин: В «Московскую электронную школу» внедрят умные сервисы с ИИ

Активными пользователями сервисов и услуг школы являются свыше 1,1 млн учащихся Более 3 млн жителей столицы являются активными пользователями сервисов и услуг «Московской электронной школы» (МЭШ), сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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