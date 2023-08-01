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«Майами» готовит предложение по Лилларду, в котором будет 3 или 4 пика 1-го раунда

«Майами» нацелен на приобретение звезды «Портленда» Дэмиана Лилларда, который ранее изъявил желание продолжить карьеру во Флориде.

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