Кукмарада «Җомга марафоны» узды. Бу хакта «Хезмәт даны» газетасы яза. «Терәк-Опора» иҗтимагый файдалы хәйрия фонды директоры сүзләренә караганда, әлеге проектның төп максаты — татар телен һәм ислам динен саклау, үстерү.
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