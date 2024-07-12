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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Кукмарада «Җомга марафоны» узды

Кукмарада «Җомга марафоны» узды

Кукмарада «Җомга марафоны» узды. Бу хакта «Хезмәт даны» газетасы яза. «Терәк-Опора» иҗтимагый файдалы хәйрия фонды директоры сүзләренә караганда, әлеге проектның төп максаты — татар телен һәм ислам динен саклау, үстерү.

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