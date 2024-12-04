Ехал в Казахстан с миллионами: известного челябинского бизнесмена арестовали на два месяца

ЧЕЛЯБИНСК, 4 декабря, ФедералПресс. Бизнесмен Сергей Малетин был задержан силовиками на трассе. По версии следствия, он пытался уехать в Казахстан, когда узнал о том, что в ресторане его жены прошли обыски.
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