Йос Ферстаппен высказался о скором отцовстве Макса

Йос Ферстаппен высказался о скором отцовстве МаксаGetty Images / Red Bull Content PoolБывший гонщик Формулы 1 Йос Ферстаппен прокомментировал новость о скором отцовстве своего сына Макса и выразил уверенность в том, что четырёхкратный чемпион мира Формулы 1 по-прежнему будет сосредоточен на гонках.