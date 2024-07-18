Армения дала России окончательный от ворот поворот: В Минобороны гость из США

Теперь в Минобороны Армении будет работать представитель армии СШАЗамгоссекретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узра Зея рассказала изданию Hetq, что в армянском военном ведомстве будет работать представитель Пентагона.