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Петербургский дневник

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Диетолог Волкова: грибы не рекомендуется есть людям с заболеваниями ЖКТ и детям

В них содержится хитин, который плохо переваривается организмом Грибы за счет наличия в них хитина не рекомендуется употреблять людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, а также аллергикам и детям, сообщила РИА Новости врач-терапевт, диетолог Галина Волкова.

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