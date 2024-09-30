Диетолог Волкова: грибы не рекомендуется есть людям с заболеваниями ЖКТ и детям

В них содержится хитин, который плохо переваривается организмом Грибы за счет наличия в них хитина не рекомендуется употреблять людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, а также аллергикам и детям, сообщила РИА Новости врач-терапевт, диетолог Галина Волкова.