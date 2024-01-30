Конгрессвумен Тенни выдвинула Трампа на Нобелевскую премию мира

Бывший президент США Дональд Трамп выдвинут на Нобелевскую премию мира, передает Fox News.На эту награду политик был номинирован членом палаты представителей американского конгресса от штата Нью-Йорк республиканкой Клодией Тенни.
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