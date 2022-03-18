Лэмпард сломал руку, празднуя победный гол «Эвертона» на 99-й минуте матча с «Ньюкаслом»

Фрэнк Лэмпард сломал руку, празднуя победный гол «Эвертона» в матче с «Ньюкаслом». «Эвертон» победил в перенесенном матче 20-го тура АПЛ благодаря мячу, забитому Алексом Ивоби на 99-й минуте.
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