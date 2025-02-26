В Новороссийске полицейские приняли участие в ярмарке вакансий для студентов

Сотрудники следственных и кадровых подразделений Управления МВД России по городу Новороссийску стали участниками профориентационного мероприятия для учащихся Государственного морского университета имени Адмирала Ф.
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