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Пентагон провел испытания двух дальнобойных ракет

Пентагон провел испытания двух дальнобойных ракет

Пентагон провел испытания двух дальнобойных ракет в декабре. Об этом пишет РИА Новости. Речь идет о гиперзвуковой ракете средней дальности Long Range Hypersonic Weapon (LRHW) и баллистической ракете Precision Strike Missile (PrSM).

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