Пентагон провел испытания двух дальнобойных ракет в декабре. Об этом пишет РИА Новости. Речь идет о гиперзвуковой ракете средней дальности Long Range Hypersonic Weapon (LRHW) и баллистической ракете Precision Strike Missile (PrSM).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии