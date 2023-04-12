За незаконный оборот алкоголя магазины лишили лицензии в Уссурийском городском округе

За оборот алкоголя без специальных марок суд аннулировал лицензии шести магазинов компании "Апрель" в Черниговском муниципальном и Уссурийском городском округах, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.
За оборот алкоголя без специальных марок суд аннулировал лицензии шести магазинов компании "Апрель" в Черниговском муниципальном и Уссурийском городском округах, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.
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