ТАСС: Булгакову до задержания было известно о проверке в его отношении

Он не признает свою вину Бывшего замминистра обороны России Дмитрия Булгакова до задержания допрашивали в качестве свидетеля по делу о мошенничестве с поставками оборудования Военно-медицинской академии им.
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