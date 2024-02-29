ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Верните женское рабство! Мужчины очень просят

Верните женское рабство! Мужчины очень просят

"Семья держится на зависимости. Сказки о партнёрстве и любви - для глупых дурочек. Только зависимость жены от мужа является семейным связующим.

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Комментарии
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В
Воробей
Автор статьи совершенно неграмотна относительно  психологического аспекта дела! Отсюда и неспособность обрести адекватную и непротиворечивую точку зрения и соответственно  понимание самого дела. Она мысли  юридически и демократически совершенно правильно! Но люди устроены, на уровне подсознания - а именно это важно в этом деле, а вовсе  не согласно канонам юриспруденции и принципам демократии. Просто потому, что миллионы лет прошлой истории вида именно так оказалось возможным было ему выжить. Да, и мужчины и женщины оказались ВНУТРЕННЕ заточены под вполне недемократичную структуру иерархии в семье. И потому, поставленные в демократически правильные условия, супруги обнаруживают себя в состоянии хронического дистресса именно из-за этого - несооветствия требований подсознания и внешних, навязываемых ему, правильных, казалось бы, условий! А потому в первую очередь нужно рассматривать их функционирование с точки зрения законов психологии. Тогда во всём можно разобраться! Хотя, нужно признать, &quot;разобраться&quot; успешно в этом деле сродни к постановке диагноза. И после успеха с этим делом сам собой напрашивается вопрос: &quot;А что с этим можно поделать?&quot; То есть, каковы доступны методы излечения, или хотя бы конструктивного приспособления к жизни с ним? Вот ответ на него - дело сугубо индивидуальное. Но тогда, хотя бы, появится ясность относительно того, чего НЕ СТОИТ ОЖИДАТЬ при сохранении статус кво. И это я считаю очень важным достижением, по крайней мере для некоторых людей!
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17 час.
Майя Maja
Мужики любят создавать утопии. История человечества  прямое этому доказательство. Если серьезно, то горе от ума это жесть сегодня)))
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4 час.

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