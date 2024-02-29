"Семья держится на зависимости. Сказки о партнёрстве и любви - для глупых дурочек. Только зависимость жены от мужа является семейным связующим.
Верните женское рабство! Мужчины очень просят
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
В
Воробей
Автор статьи совершенно неграмотна относительно психологического аспекта дела! Отсюда и неспособность обрести адекватную и непротиворечивую точку зрения и соответственно понимание самого дела. Она мысли юридически и демократически совершенно правильно! Но люди устроены, на уровне подсознания - а именно это важно в этом деле, а вовсе не согласно канонам юриспруденции и принципам демократии. Просто потому, что миллионы лет прошлой истории вида именно так оказалось возможным было ему выжить. Да, и мужчины и женщины оказались ВНУТРЕННЕ заточены под вполне недемократичную структуру иерархии в семье. И потому, поставленные в демократически правильные условия, супруги обнаруживают себя в состоянии хронического дистресса именно из-за этого - несооветствия требований подсознания и внешних, навязываемых ему, правильных, казалось бы, условий! А потому в первую очередь нужно рассматривать их функционирование с точки зрения законов психологии. Тогда во всём можно разобраться! Хотя, нужно признать, "разобраться" успешно в этом деле сродни к постановке диагноза. И после успеха с этим делом сам собой напрашивается вопрос: "А что с этим можно поделать?" То есть, каковы доступны методы излечения, или хотя бы конструктивного приспособления к жизни с ним? Вот ответ на него - дело сугубо индивидуальное. Но тогда, хотя бы, появится ясность относительно того, чего НЕ СТОИТ ОЖИДАТЬ при сохранении статус кво. И это я считаю очень важным достижением, по крайней мере для некоторых людей!
Ответить
17 час.
Майя Maja
Мужики любят создавать утопии. История человечества прямое этому доказательство. Если серьезно, то горе от ума это жесть сегодня)))
Ответить
4 час.
Свежие комментарии