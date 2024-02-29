Верните женское рабство! Мужчины очень просят

В

Воробей

Автор статьи совершенно неграмотна относительно психологического аспекта дела! Отсюда и неспособность обрести адекватную и непротиворечивую точку зрения и соответственно понимание самого дела. Она мысли юридически и демократически совершенно правильно! Но люди устроены, на уровне подсознания - а именно это важно в этом деле, а вовсе не согласно канонам юриспруденции и принципам демократии. Просто потому, что миллионы лет прошлой истории вида именно так оказалось возможным было ему выжить. Да, и мужчины и женщины оказались ВНУТРЕННЕ заточены под вполне недемократичную структуру иерархии в семье. И потому, поставленные в демократически правильные условия, супруги обнаруживают себя в состоянии хронического дистресса именно из-за этого - несооветствия требований подсознания и внешних, навязываемых ему, правильных, казалось бы, условий! А потому в первую очередь нужно рассматривать их функционирование с точки зрения законов психологии. Тогда во всём можно разобраться! Хотя, нужно признать, "разобраться" успешно в этом деле сродни к постановке диагноза. И после успеха с этим делом сам собой напрашивается вопрос: "А что с этим можно поделать?" То есть, каковы доступны методы излечения, или хотя бы конструктивного приспособления к жизни с ним? Вот ответ на него - дело сугубо индивидуальное. Но тогда, хотя бы, появится ясность относительно того, чего НЕ СТОИТ ОЖИДАТЬ при сохранении статус кво. И это я считаю очень важным достижением, по крайней мере для некоторых людей!