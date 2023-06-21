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Эффективные способы очистки белой кожаной обуви: советы и рекомендации

Эффективные способы очистки белой кожаной обуви: советы и рекомендации

Эффективные способы очистки белой кожаной обуви: советы и рекомендации Сергей БоберБелая обувь, несмотря на свои многочисленные преимущества, подвержена одному недостатку — она быстро теряет свою идеальную чистоту и может пачкаться или желтеть.

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