Эффективные способы очистки белой кожаной обуви: советы и рекомендации Сергей БоберБелая обувь, несмотря на свои многочисленные преимущества, подвержена одному недостатку — она быстро теряет свою идеальную чистоту и может пачкаться или желтеть.