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Мода и Шоу-бизнес

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Голливудские актеры эвакуировались из-за пожара в Калифорнии

Голливудские актеры эвакуировались из-за пожара в Калифорнии

Голливудские актеры Юджин Леви и Джеймс Вудс входят в число знаменитостей, вынужденных эвакуироваться из своих особняков в Лос-Анджелесе, после того как сильнейший лесной пожар разросся на территории почти до 1,2 тысячи гектаров.

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