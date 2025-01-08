Голливудские актеры эвакуировались из-за пожара в Калифорнии

Голливудские актеры Юджин Леви и Джеймс Вудс входят в число знаменитостей, вынужденных эвакуироваться из своих особняков в Лос-Анджелесе, после того как сильнейший лесной пожар разросся на территории почти до 1,2 тысячи гектаров.
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