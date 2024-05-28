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Больше не террористы. Россия пошла навстречу "Талибану"*

Больше не террористы. Россия пошла навстречу "Талибану"*

Майор Гром Россия открывает новую страницу в истории отношений с Афганистаном. Министерство иностранных дел и Министерство юстиции России анонсировали скорое исключение движения "Талибан"* из списка террористических организаций.

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Комментарии
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Людмила Свириденко
Что-то  не так в России с мозгами на высшем уровне.
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8 час.
SI
Sergey Ivanov
Может быть, это потому, что мозги эти- антирусские?
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7 час.
Валентина БогдановаШирочкина
Верхушка для всех хочет быть хорошей, всем угодить.....кроме своего народа....
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5 час.

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