Майор Гром Россия открывает новую страницу в истории отношений с Афганистаном. Министерство иностранных дел и Министерство юстиции России анонсировали скорое исключение движения "Талибан"* из списка террористических организаций.
Больше не террористы. Россия пошла навстречу "Талибану"*
Комментарии
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Людмила Свириденко
Что-то не так в России с мозгами на высшем уровне.
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8 час.
SI
Sergey Ivanov
Может быть, это потому, что мозги эти- антирусские?
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7 час.
Валентина БогдановаШирочкина
Верхушка для всех хочет быть хорошей, всем угодить.....кроме своего народа....
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5 час.
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