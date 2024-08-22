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ЭКСПЕРТИЗА ПОКАЗАЛА, ЧТО ПОДПИСИ ГЕНЕРАЛА ПОПОВА ФАЛЬШИВЫЕ: КУДА ВЕДУТ НИТИ ГРОМКОЙ ПОДСТАВЫ

ЭКСПЕРТИЗА ПОКАЗАЛА, ЧТО ПОДПИСИ ГЕНЕРАЛА ПОПОВА ФАЛЬШИВЫЕ: КУДА ВЕДУТ НИТИ ГРОМКОЙ ПОДСТАВЫ

ВЛАД ШЛЕПЧЕНКО Уникальное и не имеющее аналогов в отечественной истории уголовное дело против бывшего командира 58-й армии генерала Ивана Попова сделало очередной немыслимый кульбит после того, как стало известно, что одна из ключевых улик в отношении экс-командующего была подделана.

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Комментарии
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Tatiana Tykhonova
Автор, безусловно прав на 200%
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15 час.
ОТ
Ольга Тимофеева
Подоляка везде и всюду.Все он знает.Не слишком ли много на себя берет
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14 час.
Arnold Резников
Не важно через сколько рук проходит документ, хоть через тысячи, он начинает ходить уже подписанный. Надо найти начало, а это , мне кажется не очень трудно. Надо только следственное дело Попова изъять из ГУВСК и передать в СК РФ.
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12 час.

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