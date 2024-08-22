ЭКСПЕРТИЗА ПОКАЗАЛА, ЧТО ПОДПИСИ ГЕНЕРАЛА ПОПОВА ФАЛЬШИВЫЕ: КУДА ВЕДУТ НИТИ ГРОМКОЙ ПОДСТАВЫ

Подоляка везде и всюду.Все он знает.Не слишком ли много на себя берет

Arnold Резников

Не важно через сколько рук проходит документ, хоть через тысячи, он начинает ходить уже подписанный. Надо найти начало, а это , мне кажется не очень трудно. Надо только следственное дело Попова изъять из ГУВСК и передать в СК РФ.