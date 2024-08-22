ЭКСПЕРТИЗА ПОКАЗАЛА, ЧТО ПОДПИСИ ГЕНЕРАЛА ПОПОВА ФАЛЬШИВЫЕ: КУДА ВЕДУТ НИТИ ГРОМКОЙ ПОДСТАВЫ

ВЛАД ШЛЕПЧЕНКО Уникальное и не имеющее аналогов в отечественной истории уголовное дело против бывшего командира 58-й армии генерала Ивана Попова сделало очередной немыслимый кульбит после того, как стало известно, что одна из ключевых улик в отношении экс-командующего была подделана.
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