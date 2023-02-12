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Хабиб – о победе Махачева: «Ты – уже история, Брат»

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов отреагировал на победу Ислама Махачева в титульном бою в легком весе против Алекса Волкановски.

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