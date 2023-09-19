Два золота России на ЧМ по борьбе, заявление УЕФА о бане российских команд, ностальгия Широкова по СССР, срыв и спасение Неймара в азиатской ЛЧ, очередная потеря «МЮ» и другие новости

Народная кома-а-анд-а! Родные нам цвета-а-а... Мы с детства все с тобо-о-ю-ю... И будем до конца-а-а! И фирма, и фана-а-аты-ы... Мы первые во всё-ё-ём... Великий наш, Могу-у-учи-ий! Мы в честь твою поё-ё-ём!

Лена Мисько

🔴 Георгий Джикия – для Матч ТВ: «Ни для кого не секрет, что у «Спартака» самая большая аудитория болельщиков. По последним данным, по моей информации, около 16–17 миллионов поддерживают наш клуб. Тут все по факту. Бакаев последовал совету Карпина? Хочу пошутить, могу очень хорошо пошутить прям, будет очень смешно. Но я этого делать не буду. Давайте серьезно отвечу: Бакаев уехал, давайте его поддержим. Он будет нас представлять в ОАЭ, он туда уехал первым из нас»