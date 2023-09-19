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    Лучшие люди страны, всех с победой Спартака!!! ;)) все голы в записи посмотрела, и в телеге, и ребята со стадиона вид...Два золота России...

Два золота России на ЧМ по борьбе, заявление УЕФА о бане российских команд, ностальгия Широкова по СССР, срыв и спасение Неймара в азиатской ЛЧ, очередная потеря «МЮ» и другие новости

Два золота России на ЧМ по борьбе, заявление УЕФА о бане российских команд, ностальгия Широкова по СССР, срыв и спасение Неймара в азиатской ЛЧ, очередная потеря «МЮ» и другие новости

1. Российские борцы Заурбек Сидаков и Ахмед Усманов завоевали золотые медали на ЧМ в Белграде. Абдулрашид Садулаев сенсационно уступил в полуфинале – всему виной травма.

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Комментарии
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Лена Мисько
Лучшие люди страны, всех с победой Спартака!!! ;)) все голы в записи посмотрела, и в телеге, и ребята со стадиона видео прислали ДОВОЛЬНА ))
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4 час.
Лена Мисько
Народная кома-а-анд-а! Родные нам цвета-а-а... Мы с детства все с тобо-о-ю-ю... И будем до конца-а-а! И фирма, и фана-а-аты-ы... Мы первые во всё-ё-ём... Великий наш, Могу-у-учи-ий! Мы в честь твою поё-ё-ём!
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3 час.
Лена Мисько
🔴 Георгий Джикия – для Матч ТВ: «Ни для кого не секрет, что у «Спартака» самая большая аудитория болельщиков. По последним данным, по моей информации, около 16–17 миллионов поддерживают наш клуб. Тут все по факту. Бакаев последовал совету Карпина? Хочу пошутить, могу очень хорошо пошутить прям, будет очень смешно. Но я этого делать не буду. Давайте серьезно отвечу: Бакаев уехал, давайте его поддержим. Он будет нас представлять в ОАЭ, он туда уехал первым из нас»
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3 час.

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