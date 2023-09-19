Два золота России на ЧМ по борьбе, заявление УЕФА о бане российских команд, ностальгия Широкова по СССР, срыв и спасение Неймара в азиатской ЛЧ, очередная потеря «МЮ» и другие новости

1. Российские борцы Заурбек Сидаков и Ахмед Усманов завоевали золотые медали на ЧМ в Белграде. Абдулрашид Садулаев сенсационно уступил в полуфинале – всему виной травма.
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