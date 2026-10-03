Россия разгромила Намибию: как наши футболисты превратили товарищеский матч в шоу силы и мастерства

Вчера на «Екатеринбург Арене» прошёл матч, который запомнится российским футбольным фанатам надолго. Сборная России под руководством Валерия Карпина не просто выиграла — она разгромила сборную Намибии со счётом 6:0, продемонстрировав не только технику, но и волю к победе.