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FiNE NEWS

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Россия разгромила Намибию: как наши футболисты превратили товарищеский матч в шоу силы и мастерства

Вчера на «Екатеринбург Арене» прошёл матч, который запомнится российским футбольным фанатам надолго. Сборная России под руководством Валерия Карпина не просто выиграла — она разгромила сборную Намибии со счётом 6:0, продемонстрировав не только технику, но и волю к победе.

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