Миңнеханов Татарстанның Петербург форумында катнашуы турында: 11 документ имзаланды

<p>Татарстан Рәисе <strong>Рөстәм Миңнеханов</strong> ТР Хөкүмәт Йортында киңәшмәдә республиканың 50дән артык кеше кергән делегациясенең XXVII Петербург халыкара икътисади форумында катнашуына нәтиҗә ясады.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии