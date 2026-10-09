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Нижегородская правда

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100 лет легенде: что вы знаете о Евгении Евстигнееве?

100 лет легенде: что вы знаете о Евгении Евстигнееве?

9 октября исполняется 100 лет со дня рождения народного артиста СССР Евгения Евстигнеева. Редакция сайта pravda-nn.

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