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Румынские наемники заявили, что участвовали в атаках на приграничные районы РФ

Румынские наемники заявили, что участвовали в атаках на приграничные районы РФ

Румынские наемники участвовали в «рейдах» на приграничные районы России, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение группы Romanian Battlegroup Getica в Facebook (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в РФ как экстремистская.

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