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Обновленный Changan Nevo A06 вышел в Китае: он стоит всего 1,5 млн рублей

Обновленный Changan Nevo A06 оценен в минимальные 116 900 юаней, что в пересчете по курсу составляет 1,5 млн рублей.

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