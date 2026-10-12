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The Eurasia Daily news agency

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In the USSR, culture was only in Baltic States — a new portion of senility from Vaikule

In the USSR, culture was only in Baltic States — a new portion of senility from Vaikule

Russia did not bring any culture to Latvia during the Soviet period. This was stated by the once famous in In the Soviet Union, a local singer of songs Laima Vaikule.

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