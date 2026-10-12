Russia did not bring any culture to Latvia during the Soviet period. This was stated by the once famous in In the Soviet Union, a local singer of songs Laima Vaikule.
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