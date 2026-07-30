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Поздняков: Маткапитал можно использовать для оплаты обучения детей в автошколе

Поздняков: Маткапитал можно использовать для оплаты обучения детей в автошколе

Российские семьи часто не используют материнский капитал в полной мере, поскольку не все знают о законных вариантах его применения, заявил директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.

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