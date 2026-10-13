Metro Москва
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Metro Москва

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"Убивать 50 тысяч россиян в месяц": кого будут выбирать президентом Украины

"Убивать 50 тысяч россиян в месяц": кого будут выбирать президентом Украины

Президент США Дональд Трамп требует проведения выборов на Украине. Metro анализирует перспективы потенциальных кандидатов: Владимира Зеленского, Валерия Залужного, Петра Порошенко, Михаила Фёдорова, Кирилла Буданова и других.

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