Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 581 подписчик

Усик отказался от мировых титулов и планирует прощальный бой

Усик отказался от мировых титулов и планирует прощальный бой

Александр Усик отказался от мировых титулов, не оставляя спорт. 26 июня он уступил пояса IBF, WBA и WBC, но планирует завершить карьеру прощальным поединком, ведя переговоры о боях в США против Деонтея Уайлдера и других известных соперников.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии