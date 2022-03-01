Агент Дрейера о будущем в «Рубине»: «Пока не могу комментировать, позвоните через пару дней»

Агент Андреса Дрейера прокомментировал будущее полузащитника в «Рубине». Аллан Бак Йенсен ответил на вопрос, останется ли 23-летний хавбек в казанской команде.

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