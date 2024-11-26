Финансовый гороскоп на декабрь 2024 года для всех знаков зодиака

Некоторым нужно затормозиться и еще раз оценить подход к составлению бюджета. Но и без зодиакальных везунчиков не обойдется, лишь единицам в конце года удастся существенно увеличить доход и избавиться от долгов.
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