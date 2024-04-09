Китай выразил США озабоченность по поводу санкций, таможенных пошлин и инвестиционных ограничений во время визита Дж. Йеллен в КНР

Пекин, 8 апреля /Синьхуа/ -- В ходе визита министра финансов США Джанет Йеллен в КНР китайская сторона четко высказала американской стороне свою серьезную озабоченность в связи с санкциями США в отношении китайских компаний, таможенными пошлинами на китайские товары и ограничениями на инвестиции в Китай.
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