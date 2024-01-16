"Системный" тандем Северилова и Богачева

Ранее "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники сообщил, что группа "Самолёт", связанная с братом подмосковного губернатора Андрея Воробьева и скандально известным девелопером Годом Нисановым, возможно, прикупит для своих нужд ООО "КБ "Система" до недавнего времени принадлежавший Алексею Богачеву.
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