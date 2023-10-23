Жена Шатунова пришла на концерт памяти мужа с новым мужчиной: «Не судите — да не судимы будете!»

На днях состоялся трибьют-концерт памяти Юрия Шатунова, на котором собрались популярные личности из мира музыки, исполнившие композиции ушедшего артиста, тем самым желая показать стране, насколько важен был Юра для эстрады и как его любила публика.
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