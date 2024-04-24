Госавтоинспекция закрыла три моста из-за разлива реки Туры

В Свердловской области три дорожных моста через Туру подтоплены из-за весеннего паводка. На время разлива воды ГИБДД закрыла движение для транспорта на следующих участках: – на 1 км автодороги село Туринская Слобода – деревня Решетникова – деревня Сагай; – на 5 км + 900 м автодороги село Сладковское – деревня Макуй; – на 6 км подъезда к деревне Барбашина от автодороги село Байкалово – село Туринская Слобода – город Туринск.