NASA: расчеты показали, что вода на Венере могла сохраняться миллиарды лет

Климатологи из Института космических исследований имени Годдарда при NASA смоделировали условия на ранней Венере, показав, что при наличии океанов планета могла оставаться пригодной для жизни почти три миллиарда лет.
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