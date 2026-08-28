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Захарова призвала Пашиняна сказать правду о событиях сентября 2022 года

Захарова призвала Пашиняна сказать правду о событиях сентября 2022 года

t.me/МИД России Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на критику премьер-министра Армении Никола Пашиняна в адрес действий России и ОДКБ во время обострения армяно-азербайджанского конфликта осенью 2022 года в своем телеграм-канале 28 августа.

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