Захарова призвала Пашиняна сказать правду о событиях сентября 2022 года

t.me/МИД России Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на критику премьер-министра Армении Никола Пашиняна в адрес действий России и ОДКБ во время обострения армяно-азербайджанского конфликта осенью 2022 года в своем телеграм-канале 28 августа.