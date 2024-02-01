Политолог Перенджиев: НАТО готовит грандиозную провокацию против России

Запад готовит "грандиозную провокацию" против РФ, а слухи об отставке главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного и сообщения об учениях НАТО распространяются с целью отвлечения внимания от поражения Украины на специальной военной операции.