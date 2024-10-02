Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Татьяна Долхонова
    Жога молодец👍 тем более в сложный и обсуждаемый Уфо, поддерживаю✊ Но почему из назначенцев не вижу бурятов, тувинцев...Путин рассказал, ...
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    Особенно неприятно, что и устюгов из той же пуГалкиной колоды. Вот что значит в жизни: Быть или Казаться. Как оказало..."В этой стране? Я...
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    А это юрасег кушнарикофффф! Он только о себе, любимом, может хорошо говорить!Как обезвредить м...

Израиль потерял 20 самолетов F-35. Для чего Путин накануне ночью мчался в Кремль?

Израиль потерял 20 самолетов F-35. Для чего Путин накануне ночью мчался в Кремль?

Вот это фото с базы израильских ВВС Неватим в пустыне Негеве на юге страны И ключевой вопрос от иранского ударами баллистическим ракетами (их было выпущено от 400 до 500, хотя Израиль рассчитывал, что их будет в два раза меньше) заключается, как мне кажется, в том - уцелела ли эта база?  Израиль объявил, что ни один военный объект и дорогостоящее вооружение не пострадали, однако иранское агентство Tasnim распространило видеозапись, на которой запечатлено как иранские ракеты бьют именно по территории авиабазы.

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