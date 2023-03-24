ВСУ готовят прорыв в Запорожской области

ВСУ готовят прорыв линии фронта в районе города Орехов Запорожской области, наступление может начаться в ближайшие дни, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
ВСУ готовят прорыв линии фронта в районе города Орехов Запорожской области, наступление может начаться в ближайшие дни, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
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