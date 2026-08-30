Bloomberg: в Белом доме не ожидали ухода пресс-секретаря Левитт

Уход пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт застал врасплох некоторых сотрудников администрации президента США Дональда Трампа.
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