Йеменский бригадный генерал заявил об успешной атаке на «важную цель» в Тель-Авиве Ситуация на Ближнем Востоке продолжает накаляться.
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Йеменский бригадный генерал заявил об успешной атаке на «важную цель» в Тель-Авиве Ситуация на Ближнем Востоке продолжает накаляться.
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