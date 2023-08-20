Welt: Украина должна мобилизовать три миллиона человек, чтобы победить

Александр Макеев

Кто, когда и в течение какого интервала времени подготовит ещё 3 миллиона насильно мобилизованных украинцев, которых требуется ещё поймать, стреножить и доставить на полигоны, либо сразу бросать в мясные штурмы на убой? Евросоюз поможет? Начнёт охоту на украинцев, убежавших к ним из нацистской Украины, чтобы отправить на убой назад в нацистскую "Незалежную"?