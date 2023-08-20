Чтобы добиться победы в войне против России Украине необходимо мобилизовать три миллиона человек. Об этом пишет немецкая газета Welt.
Welt: Украина должна мобилизовать три миллиона человек, чтобы победить
Комментарии
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Александр Макеев
Кто, когда и в течение какого интервала времени подготовит ещё 3 миллиона насильно мобилизованных украинцев, которых требуется ещё поймать, стреножить и доставить на полигоны, либо сразу бросать в мясные штурмы на убой? Евросоюз поможет? Начнёт охоту на украинцев, убежавших к ним из нацистской Украины, чтобы отправить на убой назад в нацистскую "Незалежную"?
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16 час.
НЛ
Николай Лежнин
Займите у поляков, всё равно их дерьмоедов слишком много, пентогону всех не выкормить. А у самих поляков, крышу сорвало после прививки ковишильдом. Пентогон думал что от Ковида умрёт как минимум миллиард. Прокляты Русские изобрели аж 3 вакцины.
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15 час.
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