Названы лучшие продукты для снижения холестерина

Врач-диетолог и нутрициолог Ирина Писарева назвала лучшие продукты для снижения холестерина. В интервью «Москве 24» она, в частности, заявила, что для этого важно употреблять клетчатку, пищевые волокна и полиненасыщенные жирные кислоты.