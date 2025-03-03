Названы лучшие продукты для снижения холестерина

Врач-диетолог и нутрициолог Ирина Писарева назвала лучшие продукты для снижения холестерина. В интервью «Москве 24» она, в частности, заявила, что для этого важно употреблять клетчатку, пищевые волокна и полиненасыщенные жирные кислоты.
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