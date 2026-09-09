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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Валерий Гладилин: «Головин не сильнее Солари и Маркиньоса, и никто из них не согласится сидеть в запасе «Спартака»

Валерий Гладилин высказался о возможном переходе Александра Головина в «Спартак». – В СМИ пишут, что «Спартак» предложил « Монако » 19 млн евро за Головина.

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