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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-вратарь «Кельна» Хорн перешел в «Бохум» свободным агентом. Контракт – на 2 года

Экс-вратарь «Кельна» Хорн перешел в «Бохум» свободным агентом. Контракт – на 2 года

«Бохум» объявил о подписании 31-летнего вратаря на правах свободного агента. Стороны заключили контракт на 2 года.

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