Информационное ...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Байден может ввести жесткие санкции против российской энергетики перед своим уходом, чтобы лишить РФ “запасов” для ведения СВО

Байден может ввести жесткие санкции против российской энергетики перед своим уходом, чтобы лишить РФ “запасов” для ведения СВО

Фото: yahoo.com Согласно информации от четырех источников, близких к The Washington Post, Байден рассматривает возможность введения новых значительных санкций против энергетической отрасли России в последние недели своего президентства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх