Бросок Леброна за две секунды до сирены принес «Лейкерс» вторую победу подряд

Леброн Джеймс набрал 37 очков в матче с «Хьюстоном» и принес победу своей команде. Ранним утром 20 ноября (мск) в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором местный «Лейкерс» принимал «Хьюстон Рокетс».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии