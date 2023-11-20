Бросок Леброна за две секунды до сирены принес «Лейкерс» вторую победу подряд

Леброн Джеймс набрал 37 очков в матче с «Хьюстоном» и принес победу своей команде. Ранним утром 20 ноября (мск) в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором местный «Лейкерс» принимал «Хьюстон Рокетс».