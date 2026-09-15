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Газета.ру

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Бастрыкин затребовал доклад по делу об избиении мальчика подростками в Тюмени

Бастрыкин затребовал доклад по делу об избиении мальчика подростками в Тюмени

В Тюмени завели уголовное дело о хулиганстве после сообщений об избиении подростка группой сверстников во дворе многоквартирного дома, глава СК Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования.

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